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Создатели «Шерлока» снимут мини-сериал про графа Дракулу

21.06.2017 - 12:06

Новости Великобритании. Стивен Моффат и Марк Гэттис, создатели знаменитого сериала ВВС «Шерлок», собираются приступить к экранизации еще одного популярного романа викторианской эпохи.

Стивен Моффат и Марк Гэттис. Фото: The Sun

Издание Variety сообщает, что работа над сценарием мини-сериала о Дракуле должна начаться в ближайшее время. Новый проект Моффата будут иметь ту же структуру, что и «Шерлок» − несколько эпизодов с хронометражем в полтора часа. Сейчас продюсеры ведут переговоры с ВВС по поводу будущей трансляции сериала. Имена режиссеров пока не разглашаются.

«Он вернется, когда вернется». Фото: imdb.com

Напомним, что роман «Дракула» Брэма Стокера был написан в 1897 году. Пока неизвестно, будет новый сериал классической историей об известном вампире, или действие, по примеру «Шерлока», будет перенесено в наши дни.

На вопросы Variety о продолжении «Шерлока» авторы ответили, что «он вернется, когда вернется».

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