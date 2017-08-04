Создательница «Гарри Поттера» стала самым богатым писателем в 2016 году

Новости Великобритании. Джоан Роулинг возглавила список самых высокооплачиваемых писателей мира. Мать «Гарри Поттера» за прошлый год заработала 95 миллионов долларов.

В июне нынешнего года Роулинг заняла первое место в топе богатейших писательниц – здесь подробнее.

Такие цифры стали возможны благодаря тому, что в прошлом году вышли три крупных проекта по мотивам волшебного мира, созданного писательницей. Первый из них – это спектакль «Гарри Поттер и проклятое дитя», который называют восьмой частью саги о мире магии. Премьера одноименной пьесы, по мотивам которой был создан спектакль, состоялась летом 2016 года. А осенью на экраны вышел спин-офф серии фильмов о мире магии «Фантастические твари и где они обитают».

На втором месте расположился писатель из США – Джеймс Паттерсон. Он известен как автор детективов и триллеров. За 2016 год он заработал 87 миллионов долларов. В топ-5 также вошли Джефф Кинни, доход которого составил 21 миллион, Дэн Браун и его 20 миллионов. Замкнул пятерку Стивен Кинг, с доходом 15 миллионов долларов.