новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы

20.05.2017 - 19:50

Новости Великобритании. В Великобритании проходит свадьба младшей сестры герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы и бывшего автогонщика, 

нынче миллиардера-финансиста Джеймса Мэттьюса.

Событие мировые СМИ назвали свадьбой года.

В списке приглашенных – королевские отпрыски и знаменитые спортсмены, звезды кино и финансового мира. Всего около 300 человек.

В кулуарах говорят, что на свадьбу ушло 250 тысяч фунтов стерлингов.

На церемонии ожидается небольшое авиашоу с участием истребителя времен Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свадьба года: в Великобритании вышла замуж младшая сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон Пиппы

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Клятва верности – под облаками: в Китае проводят свадьбы на воздушных шарах (видеофакт)
Клятва верности – под облаками: в Китае проводят свадьбы на воздушных шарах (видеофакт)
Бразильянка впервые вышла замуж в возрасте 106 лет, жених младше на 40 лет
Любви все возрасты покорны: бразильянка впервые вышла замуж в возрасте 106 лет, жених младше на 40 лет
Лира и Юрий Румянцевы
Лира и Юрий Румянцевы о бриллиантовой свадьбе: Как у нас эта любовь возникла, так она и продолжается!
Невесты без платьев на тропе войны: брестская швея обманула минимум троих
Дмитрий Дибров о молодой жене Полине: «Если бы я женился на 80-летней, это не было бы болезненно?»
Под «Купалинку» или по-европейски: как небанально провести свадьбу в Беларуси
Под «Купалинку» или по-европейски: как небанально провести свадьбу в Беларуси
После продолжительного романа Домрачевой и Бьорндален поженились
После продолжительного романа Домрачева и Бьорндален поженились
Дарья Домрачева и Уле-Эйнар Бьорндален
«Такой приятный день»: Домрачева и Бьорндален сыграли свадьбу
Все новости по теме Свадьба
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru