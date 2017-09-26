Теперь в цвете: шокирующие снимки из лондонского метро времен Второй мировой

Новости Великобритании. Испуганные жители Лондона и хаос на улицах города ожили на фотографиях времен Второй мировой войны после того, как черно-белые кадры сделали цветными.

Лондонская станция метро Олдвич, на которой горожане укрывались во время бомбардировки, была закрыта в 1994. В данное время на ней проводят учения и ведутся съемки.

55-летний житель Кардифа:

Такие моменты сплачивают нас. Я считаю важным показывать ту работу, которую выполняли наши жители и которую легко забыть.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева