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Теперь в цвете: шокирующие снимки из лондонского метро времен Второй мировой

26.09.2017 - 19:12

Новости Великобритании. Испуганные жители Лондона и хаос на улицах города ожили на фотографиях времен Второй мировой войны после того, как черно-белые кадры сделали цветными. 

Лондонская станция метро Олдвич, на которой горожане укрывались во время бомбардировки, была закрыта в 1994. В данное время на ней проводят учения и ведутся съемки.

55-летний житель Кардифа:
Такие моменты сплачивают нас. Я считаю важным показывать ту работу, которую выполняли наши жители и которую легко забыть.

Перевод с Daily Mail: Мария Харзеева

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