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Теракт на стадионе в Манчестере: хроника трагедии

23.05.2017 - 14:30

Мощный взрыв прогремел во время концерта на стадионе «Манчестер-арена» вечером в понедельник 22 мая. По последним данным в результате теракта погибли 22 человека, более 50 госпитализированы. Семеро подростков числятся пропавшими без вести.

Это был концерт популярной американской певицы Арианы Гранде. Зал заполнен до отказа.

Стадион, рассчитанный на 21 тысячу человек, расположен к северу от центра Манчестера. Этот теракт стал самым крупным в Британии после трагедии в лондонском метро в 2005 году, тогда погибли более 50 человек. 

Хроника трагедии: 

Взрыв в Манчестере: трагедия произошла поздно вечером 22 мая во время концерта американской певицы Арианы Гранде

По последней информации погибли 22 человека, среди них дети, 59 пострадали

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Теракт на стадионе в Манчестере: хроника трагедии
Теракт на стадионе в Манчестере
Фото. Теракт на стадионе в Манчестере
Теракт на стадионе в Манчестере
Фото. Теракт на стадионе в Манчестере
Теракт на стадионе в Манчестере
Фото. Теракт на стадионе в Манчестере
Теракт на стадионе в Манчестере
Фото. Теракт на стадионе в Манчестере

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