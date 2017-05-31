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Тройное убийство в доме Джона Леннона: что известно о трагедии

31.05.2017 - 17:50

Новости Великобритании. Тела женщины и двух детей нашли в квартире, в которой некогда жил легендарный Джон Леннон. Дом на Фолкнер-Стрит – одна из наиболее популярных городских достопримечательностей в Ливерпуле. Здесь Леннон жил со своей первой женой Синтией.



Полицейские и спасатели прибыли на место происшествия после сообщения об утечке газа. По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний мужчина. По информации следствия, убийство носит бытовой характер.



К дому под номером 36 на Фолкнер-стрит часто приезжают поклонники ливерпульской четверки. Местные жители называют этот дом «местом паломничества». Как рассказал один из соседей, в последнее время в доме проживала семья с двумя маленькими детьми.

В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми
В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми
Фото. В доме Джона Леннона в Ливерпуле убили женщину с двумя детьми

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