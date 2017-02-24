новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Ураган «Дорис» в Великобритании унес жизнь человека

24.02.2017 - 10:32

Новости Великобритании. Ураган «Дорис» свирепствует в Великобритании. Уже известно об одной жертве. В результате сорванной кровли дома погибла женщина.

Из-за шквалистого ветра в лондонском Хитроу отменены десятки авиарейсов, непогода также нарушила расписание поездов и работу Ливерпульского порта. Шторм принес с собой ливневые дожди, а Шотландию и вовсе накрыло снегопадом. За несколько часов здесь выпало около 30 сантиметров осадков.

Синоптики предупреждают о наводнениях. Стихия ослабеет лишь к воскресенью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураган «Дорис» в Великобритании унес жизнь человека

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Отмена авиарейсов и 30-сантиметровые сугробы: последствия урагана в Великобритании
Отмена авиарейсов и 30-сантиметровые сугробы: последствия урагана в Великобритании
Шторма «Дорис» в Британии: отменены авиарейсы, введены скоростные ограничения для поездов
Шторм «Дорис» в Британии: отменены авиарейсы, ограничена скорость поездов
Германия
Транспортный коллапс и задержки авиарейсов: шторм «Эгон» обрушился на Германию
Последствия циклона Barbara в Минске
Последствия циклона Barbara: в Боровлянах упала новогодняя елка
Поваленные ветром деревья повредили 8 автомобилей в Минске
Поваленные ветром деревья повредили 8 автомобилей в Минске, выбиты стекла в квартире
В Польше почти 100 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра
В Польше почти 100 тысяч домов остались без электричества из-за ураганного ветра
В горах около Сочи возможен сход лавин после мощного урагана
Ураган «Отто» обрушился на страны Карибского региона
Ураган «Отто» обрушился на страны Карибского региона
Все новости по теме Ураганы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru