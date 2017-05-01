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В Лондоне задержаны три предполагаемые террористки

01.05.2017 - 20:11

Новости Великобритании. Полиция Лондона задержала трех предполагаемых террористок, тем самым предотвратив нападения. Всем женщинам от 18 до 19 лет. Они подозреваются в подготовке и совершении терактов, а также в подстрекательстве к их осуществлению. В данный момент злоумышленницы находятся под стражей в полицейском участке и ожидают допроса.

Отмечу, правоохранители британской столицы повысили меры безопасности после теракта на Вестминстерском мосту в марте. Тогда преступник направил автомобиль в толпу, в результате чего погибли 5 человек. Десятки пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лондоне задержаны три предполагаемые террористки

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