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В лондонском метро между пассажирами завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние

25.11.2017 - 15:31

Новости Великобритании. На лондонской станции метро «Оксфорд Серкес» случилась давка. Пострадали, по меньшей мере, 16 человек. Многие госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам очевидцев, между пассажирами подземки завязался конфликт, который вскоре перерос в вооруженное противостояние. 

Началась стрельба. Охрана метро объявила эвакуацию. Однако пассажиров охватила паника, и они так стремительно покидали подземку, что спровоцировали давку. К этому часу работа метро возобновлена.

В лондонском метро между пассажирами подземки завязался конфликт, который перерос в вооруженное противостояние

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