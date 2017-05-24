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В Великобритании обсуждается необходимость возвращения смертной казни за терроризм

24.05.2017 - 22:43

Новости Великобритании. Весь мир продолжает следить за событиями в Великобритании. Уровень террористической угрозы в королевстве повышен до критического. К обеспечению безопасности привлечены почти 4000 военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По подозрению в причастности к теракту в Манчестере задержаны четыре человека, среди них и брат исполнителя.

Звучит и риторика по поводу необходимости вернуть в королевстве смертную казнь. По последним данным, во время теракта погибли 22 человека – все они сегодня опознаны, в том числе и 8-летняя девочка.

20 человек до сих пор находятся в критическом состоянии.

По всему миру проходят акции в память о жертвах этой трагедии. В посольстве Великобритании в Минске 24 и 25 мая открыта Книга соболезнований. Здесь неравнодушные белорусы могут высказать слова поддержки британскому народу.

Подробнее о последствиях теракта в Манчестере в видеоматериале.

В Великобритании обсуждается необходимость возвращения смертной казни за терроризм

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