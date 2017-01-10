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В Великобритании около 4,5 тысяч бортпроводников объявили двухдневную забастовку

10.01.2017 - 13:26

Новости Великобритании. В Великобритании бортпроводники объявили двухдневную забастовку. В ней участвует до 4,5 тысяч человек. Люди требуют повышения зарплат.

Выступают также против нарушения условий их контрактов с авиакомпанией «Бритиш Эйрвэйз». Авиаперевозчик заверил пассажиров, чьи рейсы приходятся на сегодня и завтра, что все они вылетят в пункты назначения.

Тем временем Лондон приходит в себя после суточной акции протеста работников метрополитена. Накануне движение в городе было практически парализовано. 114 станций подземки не работали. Столица Британии встала в многокилометровых пробках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании около 4,5 тысяч бортпроводников объявили двухдневную забастовку

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