﻿ В Великобритании предотвратили теракт на Рождество | Столичное телевидение - СТВ
новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Великобритании предотвратили теракт на Рождество

20.12.2017 - 14:35

Новости Великобритании. Спецслужбы Британии предотвратили теракт. Спецназ устроил облаву на логово экстремистов на севере Англии в Честерфилде и Шеффилде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задержаны 4 человека. Злоумышленники забаррикадировались в домах, и силовикам пришлось буквально взрывать двери. На одной из точек правоохранители обнаружили подпольную лабораторию по изготовлению взрывчатки.

Где именно планировался теракт, Скотлэнд-Ярд пока не комментирует. Известно, что террористы планировали атаку на Рождество.

В Великобритании предотвратили теракт на Рождество

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Власти Великобритании заявили о создании специальной комиссии по противодействию любым формам экстремизма
Власти Великобритании заявили о создании специальной комиссии по противодействию любым формам экстремизма
В память о погибших в теракте в Лондоне в Великобритании 6 июня объявлен Днем национального траура
В память о погибших в теракте в Лондоне в Великобритании 6 июня объявлен Днем национального траура
В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров
В Великобритании за последние 70 дней полиция и спецслужбы раскрыли восемь террористических заговоров
По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины
По подозрению в причастности к теракту в Лондоне задержаны 12 человек, в том числе женщины
Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне
Надеты муляжи поясов смертников, в руках ножи: что известно об устроивших теракт в Лондоне
«Идеология исламистского экстремизма и извращения правды»: теракты держат всю Великобританию в страхе
«Идеология исламистского экстремизма и извращения правды»: теракты держат всю Великобританию в страхе
«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне
«Трое мусульманских парней побежали с ножами и начали резать девушку»: очевидцы о том, что произошло ночью в Лондоне
В Лондоне на ж/д станции из-за подозрительного предмета эвакуируют людей
В Лондоне на ж/д станции из-за подозрительного предмета эвакуируют людей
Все новости по теме Теракт в Великобритании
Загрузка...
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru