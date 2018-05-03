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В Великобритании пройдут выборы в местные органы самоуправления

03.05.2018 - 12:09

Новости Великобритании. В Великобритании пройдут выборы в местные органы самоуправления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гражданам предстоит избрать депутатов в местные советы всех 32 районов Лондона, 34 муниципалитетов, 67 окружных и районных советов и 17 унитарных образований.

Эти выборы станут для премьер-министра настоящим испытанием, особенно после провала на предыдущих, прошедших в июне 2017 года. Тогда Тереза Мэй планировала усилить позиции консервативной партии, а вместо этого потеряла абсолютное большинство. Эти выборы примечательны и тем, что они могут стать последними, в которых участвуют живущие в Соединенном Королевстве граждане Евросоюза.

В Великобритании пройдут выборы в местные органы самоуправления

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