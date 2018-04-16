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В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт

16.04.2018 - 14:10

Новости Великобритании. В Великобритании неудачей обернулась попытка ограбления офиса одной из туристических фирм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Злоумышленники в масках проникли в помещение и забрали деньги. Однако из-за спешки не упаковали купюры как следует. Сильный порыв ветра разбросал награбленное по проезжей части. Один из грабителей сначала попытался собрать деньги, но потом передумал, а перейдя дорогу, потерял и остаток добычи.

Происходящее зафиксировали камеры наружного наблюдения. Полиция обратилась к свидетелям инцидента с просьбой сообщить какую-либо информацию о подозреваемых.

В Великобритании ветер унёс деньги грабителя, украденные в туристической фирме: видеофакт

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