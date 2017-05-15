новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года

15.05.2017 - 19:35

Новости Великобритании. Ветеран Второй мировой войны из Британии стал самым пожилым парашютистом в мире.

Он совершил прыжок в возрасте 101 года и 38 дней.

«Выход» из самолёта вместе с тандем-мастером был произведён на высоте около 5 тысяч метров.

После мягкого приземления ветеран заявил, что он на седьмом небе от счастья.

Мечта стать самым пожилым парашютистом в мире появилась у мужчины в 90-летнем возрасте.

Тогда рекорд принадлежал канадцу, который решился на экстремальный шаг в 101 год и три дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании ветеран Второй мировой войны совершил прыжок с парашюта в возрасте 101 года

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Александр Фень, ветеран Великой Отечественной войны
«На меня три снаряда – как выжил, не знаю». Ветеран ВОВ Александр Фень вспоминает войну в преддверии 9 Мая
Концерт, беседа и подарки: поздравления от Белорусского союза женщин приняли ветераны накануне 9 Мая
Концерт, беседа и подарки: поздравления от Белорусского союза женщин приняли ветераны накануне 9 Мая
Бронислав Карпенко, председатель Ветеранской организации Ленинского района Минска
Помощь и поддержка во всем. Забота о ветеранах остается приоритетным направлением в Беларуси
30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского общественного объединения ветеранов
30 лет исполнилось минскому отделению Белорусского объединения ветеранов
Минской областной организации ветеранов – 30 лет
Минской областной организации ветеранов – 30 лет
Ветеранским организациям Минска исполнилось 30 лет
Ветеранским организациям Минска исполнилось 30 лет
Юрий Стасюк, участник боев в Демократической Республике Афганистан
«80 тысяч духов против нас стояло»: война в Афганистане в воспоминаниях участников боев и и их родственников
Разговор стихами и песнями: в музее истории Великой Отечественной войны состоялся «Диалог поколений»
Разговор стихами и песнями: в музее истории Великой Отечественной войны состоялся «Диалог поколений»
Все новости по теме Ветеран войны
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru