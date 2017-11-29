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В Великобритании воры менее чем за минуту угнали Mercedes

29.11.2017 - 14:21

Новости Великобритании. Полицейские из графства Уэст-Мидлендс в Великобритании опубликовали видео, где преступники совершают угон автомобиля менее, чем за минуту.

По информации SkyNews, двое мужчин в белых костюмах и масках взломали Mercedes, используя бесключевой способ. Злоумышленникам при помощи ретранслятора удалось поймать сигнал ключа и передать его автомобилю.  

Фото: скриншот из видео  

Система автомобиля была обманута этой информацией и воры смогли разблокировать автомобиль.

Инцидент произошел вечером 24 сентября, но воров еще не нашли.

Полицейские посоветовали владельцам подобных автомобилей установить внутри салона устройство, которое поможет определить местонахождение транспортного средства.

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Фото: скриншот из видео

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