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Видеофакт: пчелиный рой на час парализовал движение в центре Лондона

17.05.2017 - 19:42

Новости Великобритании. Пчелиный рой парализовал движение транспорта в центре британской столицы. Как пишет местная пресса, насекомые кружились над Гринвич-стрит около часа. По словам очевидцев, происходящее сопровождалось страшным гулом.

Прохожие пытались укрыться от незваных гостей. Правда, многие фотографировали пчел над Лондоном и выкладывали снимки в социальные сети.


Источник фото: 

Избавиться от огромного роя пчел удалось только вечером. Пчеловод Фил Кларксон привез с собой мобильный улей, в него и залетело большинство пчел.

Пчелы атаковали жителей Лондона‍

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