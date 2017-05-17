Видеофакт: пчелиный рой на час парализовал движение в центре Лондона

Новости Великобритании. Пчелиный рой парализовал движение транспорта в центре британской столицы. Как пишет местная пресса, насекомые кружились над Гринвич-стрит около часа. По словам очевидцев, происходящее сопровождалось страшным гулом.

Прохожие пытались укрыться от незваных гостей. Правда, многие фотографировали пчел над Лондоном и выкладывали снимки в социальные сети.



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Избавиться от огромного роя пчел удалось только вечером. Пчеловод Фил Кларксон привез с собой мобильный улей, в него и залетело большинство пчел.