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Это точно не фотошоп? Трое одинаковых мужчин случайно встретились в лондонском метро

08.02.2018 - 18:33

Новости Великобритании. На социальном новостном сайте набирает популярность фотография трёх спящих людей.

Три очень похожих мужчины заснули в лондонском метрополитене. Все они сидели на одном ряду. Сбой в матрице привлёк внимание автора фото, который решил поделиться им на сайте Reddit. Снимок быстро стал вирусным и набрал множество комментариев.

«Время в пути может быть утомительным»,

«Выглядит так, будто это может быть фотошоп»,

«Это лучшее, что я видел сегодня»,

«Это имеет право называться искусством».

В январе звездой Reddit стала девушка с шампанским.

Бутылочная пробка выстрелила ей в глаз – подробности здесь.

Фото: reddit.com/user/thrashbandit

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