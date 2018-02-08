Это точно не фотошоп? Трое одинаковых мужчин случайно встретились в лондонском метро

Новости Великобритании. На социальном новостном сайте набирает популярность фотография трёх спящих людей.
Три очень похожих мужчины заснули в лондонском метрополитене. Все они сидели на одном ряду. Сбой в матрице привлёк внимание автора фото, который решил поделиться им на сайте Reddit. Снимок быстро стал вирусным и набрал множество комментариев.
«Время в пути может быть утомительным»,
«Выглядит так, будто это может быть фотошоп»,
«Это лучшее, что я видел сегодня»,
«Это имеет право называться искусством».
В январе звездой Reddit стала девушка с шампанским.
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