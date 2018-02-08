Это точно не фотошоп? Трое одинаковых мужчин случайно встретились в лондонском метро

Новости Великобритании. На социальном новостном сайте набирает популярность фотография трёх спящих людей.

Три очень похожих мужчины заснули в лондонском метрополитене. Все они сидели на одном ряду. Сбой в матрице привлёк внимание автора фото, который решил поделиться им на сайте Reddit. Снимок быстро стал вирусным и набрал множество комментариев.

«Время в пути может быть утомительным»,

«Выглядит так, будто это может быть фотошоп»,

«Это лучшее, что я видел сегодня»,

«Это имеет право называться искусством».

В январе звездой Reddit стала девушка с шампанским.