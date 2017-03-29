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Выход Британии из Евросоюза: Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

29.03.2017 - 18:21

Новости Великобритании. Brexit официально запущен. Председатель Европейского совета

Дональд Туск получил историческое письмо Терезы Мэй о формальном начале процедуры выхода Великобритании из состава ЕС.

Согласно условиям Лиссабонского договора государство, пожелавшее покинуть объединение, должно это сделать ровно через два года после отправки официального уведомления.

Между тем, первые «плоды» этого процесса страна начнет пожинать совсем скоро.

После британского референдума выросла инфляция, а национальная валюта (фунт стерлингов) обесценилась почти на 20%. Кроме того, многие банки намерены перебраться из королевства на континент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выход Британии из Евросоюза: Тереза Мэй официально запустила процедуру Brexit

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