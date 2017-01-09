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Забастовка в лондонском метро: город парализован, на остановках тысячи людей

09.01.2017 - 21:16

Новости Великобритании. Забастовка работников лондонского метро затронула, по меньшей мере, 4 миллиона человек – именно столько пассажиров подземка перевозит ежедневно.

Из-за акции протеста закрыты десятки центральных станций. Невозможно добраться до аэропорта Хитроу.

Улицы парализованы многокилометровыми пробками. На автобусных остановках, несмотря на сотни дополнительных автобусов, скопились многотысячные толпы людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из вокзалов и вовсе пришлось эвакуировать. Десятки тысяч детей сегодня опоздали в школы, а взрослые – на работу.

Забастовка в лондонском метро: город парализован, на остановках тысячи людей

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