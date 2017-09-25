новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

Зачем они это делали, остается загадкой: ритуал первых жителей Ирландии шокировал ученых

25.09.2017 - 20:23

Новости Великобритании. Исследование костей из древнего захоронения Карроукил показало, что древние ирландцы совершали посмертный ритуал с расчленением тел. Ученые исследовали кости, датирующиеся 3500 и 2900 до н.э., из семи гробниц, которые включали несгоревшие и кремированные человеческие останки (примерно 40 тел).

Карроукил в ирландсом графстве Слайго является одним из самых впечатляющих мест захоронения эпохи неолита в Европе.

Результаты исследования, опубликованные в журнале Bioarchaeology International,

были получены в результате применения современных технологий.

Доктор Гербер:
Мы обнаружили следы разрезов, выполненных инструментом из камня, на связках и сухожилиях рядом с крупными суставами, такими как плечевой, локтевой, тазобедренный и голеностопный.

С какой целью древние ирландцы выполняли такой ритуал, остается загадкой.

Сэм Мур, исследователь:
Попытка понять причины, которыми руководствовались древние ирландцы при расчленении тел, стала одним из по-настоящему загадочных моментов в исследовании.

Несмотря на то, что есть данные о подобных захоронениях в Великобритании,

в Ирландии подобные захоронения, относящихся к этому периоду, обнаружены впервые.

Повторное исследование костей свидетельствует о высоком уровне сложности и разнообразии похоронного ритуала.

Новое исследование показало, что Карроукил был местом особой важности в Ирландии эпохи неолита и играл важную роль во взаимодействии с мертвыми и осуществлении духовной связи с предками.

Перевод с Leitrim Observe Мария Харзеева 

Древнее захоронение Карроукил

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

В Светлогорске 15-летняя школьница сломала челюсть 25-летнему ухажеру
Гродненские милиционеры спасли от стаи ворон редкого воробьиного сыча
Гродненские милиционеры спасли от стаи ворон редкого воробьиного сыча
Источник: скриншот из видео, размещенном на YouTube-канале Joshua De Laurentiis
От велосипеда до дирижабля: австралиец просит водителей транспортных средств посигналить ему
В Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС
Две недели спустя: в Брагинском районе яхте из Норвегии снова потребовалась помощь МЧС
Будьте моей женой! Предложение на 12-ый день знакомства: стоит ли верить в любовь с первого взгляда?
неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»
«Напишите, что это такое»: неизвестное чудовище выбросило на берег после урагана «Харви»
На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака
На пост мэра в канадском городе Сент-Джонс претендует собака
история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
«Это способ воспитать в наших детях гордость»: история семьи, в которой все девочки идут в школу в одном и том же платье почти 70 лет
Все новости по теме Необычное
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru