новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга

18.02.2017 - 16:26

Новости Венесуэлы. Страшно красивые… В Венесуэле проходит ежегодный фестиваль татуировок. Среди участников – признанные мэтры своего дела. Это и тату-мастера, и те, кто делает пирсинг.

Приглашенная звезда – рекордсмен из Германии, у которого рисунками покрыто почти все тело.

Татуировками немец увлекся в 11 лет. Сейчас он держит первенство в мире и по количеству пирсинга на своем теле.

Его украшают почти 500 элементов.

Всего же на фестиваль приехало около 300 участников. Одним словом, красота – это страшная сила, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
Фото. На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
Фото. На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
Фото. На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга
Фото. На фестиваль тату в Венесуэле приехал немец с почти 500 элементами пирсинга

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

тату
Возвращение долгов: тату-мастер Сергей Филонич наконец-то вернул деньги обманутой им женщине
Татуировки
Минский тату-мастер «наколол» шестерых на 300 млн., ведь «мы же для души работаем»
Нанесение татуировки
Татуировка: причины ее появления на теле, реакция окружающих и советы новичкам
Татуировка
«Сказка» за $400: женщина из Новой Зеландии в ужасе от своей новой татуировки
Мастер тату за работой
«Бить или не бить». Татуровка: дань моде или здоровое и красивое тело?
Мехенди
Магия Востока. Арабские мехенди - рисунки пастой из листьев хны
Татуировка с гербом Минска
Для чего белорусы делают патриотические рисунки на теле?
Мехенди – роспись по телу хной
Мехенди – роспись по телу хной. Как долго сохраняется рисунок, как за ним ухаживать и что лучше рисовать
Все новости по теме Татуировки
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru