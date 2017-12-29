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На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП

29.12.2017 - 10:01

Новости Венесуэлы. Мощный взрыв прогремел на одном из крупнейших венесуэльских нефтеперерабатывающих заводов в штате Фалькон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, два человека были ранены, причем один из пострадавших получил ожоги второй и третьей степени. Сам взрыв произошел 26 декабря, однако СМИ узнали о событии только через сутки. Никакой официальной информации до сих пор нет.

Венесуэла сейчас испытывает острую нехватку бензина. Взрыв на крупном нефтеперерабатывающем заводе может усугубить и без того сложную ситуацию с обеспечением населения топливом.

На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв: что известно о ЧП
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
Фото. На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
Фото. На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
Фото. На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв
Фото. На крупнейшем нефтеперерабатывающих заводе Венесуэлы прогремел взрыв

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