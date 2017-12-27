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В Венесуэле полиция перешла на усиленный режим из-за массовых беспорядков

27.12.2017 - 12:48

Новости Венесуэлы. Около 20 человек задержали правоохранители Венесуэлы в штате Боливар за грабежи и беспорядки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из городов полицейским пришлось применить слезоточивый газ, чтобы остановить правонарушителей, выносивших из магазина спиртное.

В ответ в стражей порядка полетели камни.

Позже похожие ситуации повторились и в других населенных пунктах. Чтобы не допустить подобных случаев, власти перевели правоохранителей на усиленный режим работы, а также задействовали военных и даже вывели на улицы бронетранспортеры.

В Венесуэле полиция перешла на усиленный режим из-за массовых беспорядков

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