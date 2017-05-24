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Циклон в Венгрии: из-за затопления некоторые жители Будапешта покинули дома

24.05.2017 - 23:13

Новости Венгрии. Венгрия во власти непогоды: на страну 24 мая обрушились мощные ливни с грозами и сильным ветром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Будапешт и его окрестности оказались в эпицентре циклона.

В городе затоплены дороги, подземные парковки и переходы, первые этажи жилых зданий. В пригороде столицы перебои с подачей электроэнергии.

Из-за сильных затоплений некоторые жители были вынуждены покинуть дома.

По данным синоптиков, сегодня улучшения погоды ждать не приходится. Осадки также ожидаются на территории северной части страны.

Циклон в Венгрии: из-за затопления некоторые жители Будапешта покинули дома

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