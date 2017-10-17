3-летний мальчик из Вьетанама прокатился на шестиметровом питоне

Новости Вьетнама. Трехлетний мальчик из Вьетнама смело оседлал огромного питона.

По информации Daily Mail, ребенок катался на шестиметровой змее во время наводнения, которое обрушилось на центральные и северные регионы страны.

Известно, что змея является домашним животным. Он сидел на спине у рептилии и смеялся, когда она двигалась.

Источник фото: скриншот из видео

Многие пользователи сети усомнились в реальности видео. Тетя мальчика прокомментировала появление ролика.

Тетя ребенка:

Питон весит 80 килограмм. Это был дождливый день, и вода затопила часть двора. Поэтому питона выпустили, чтобы он поиграл и расслабился.

Также женщина отметила, что змея живет в семье четыре года.