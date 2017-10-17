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3-летний мальчик из Вьетанама прокатился на шестиметровом питоне

17.10.2017 - 17:07

Новости Вьетнама. Трехлетний мальчик из Вьетнама смело оседлал огромного питона.

По информации Daily Mail, ребенок катался на шестиметровой змее во время наводнения, которое обрушилось на центральные и северные регионы страны.

Известно, что змея является домашним животным. Он сидел на спине у рептилии и смеялся, когда она двигалась.

Источник фото: скриншот из видео

Многие пользователи сети усомнились в реальности видео. Тетя мальчика прокомментировала появление ролика.

Тетя ребенка:
Питон весит 80 килограмм. Это был дождливый день, и вода затопила часть двора. Поэтому питона выпустили, чтобы он поиграл и расслабился.

Также женщина отметила, что змея живет в семье четыре года.

Летом нынешнего года вирусную популярность приобрело видео, как маленькая девочка смотрит телевизор в обнимку с питоном – здесь подробнее.

Источник фото: скриншот из видео

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