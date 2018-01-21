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Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам

21.01.2018 - 14:30

Новости Беларуси. Груз в постадавшие от тайфуна районы Вьетнама доставили белорусские спасатели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 января борт в сопровождении МЧС сделал посадку в аэропорту Камрань.

Он находится в провинции Кханьхоа, в которой больше всего разрушений. Там же состоялась торжественная церемония передачи груза.

Напомним, он был сформирован в Минске 19 января: продукты питания, теплые вещи, одеяла, палатки и электростанция – всего на сумму более 300 тысяч рублей.

Во Вьетнаме из-за тропических тайфунов в ноябре 2017 года под водой оказались более 100 тысяч домов. Погибли около 100 человек, по оценкам правительства всего от стихии пострадали свыше 4 миллионов жителей.

Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам
Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам
Фото. Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам
Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам
Фото. Гуманитарный груз из Беларуси доставлен во Вьетнам

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