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«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам

24.01.2018 - 22:13

Новости Беларуси. Гуманитарный груз, доставленный во Вьетнам из Беларуси, начали раздавать получателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продукты питания, теплые вещи, палатки и дизельная электростанция адресованы провинции Кхань Хоа, наиболее пострадавшей от тропических тайфунов. Здесь ущерб от стихии оценен в 700 миллионов долларов.

Владимир Гошин, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в Социалистической Республике Вьетнам:
Вьетнамцы очень горды люди, и свои беды они напоказ не выставляют. Потому что здесь есть гораздо худшие места, но они гордые люди, они этого не покажут. В душе они нам очень благодарны. Не только в душе, вы слышали много слов благодарности за нашу помощь. Поэтому я всегда считал и уверен, что лучше одно конкретное – может, не очень большое, но конкретное – дело, чем много красивых слов.

Наша страна не впервые откликается на чужую беду. Гуманитарную помощь от Беларуси прежде получали Эквадор, Сирия, Украина.

«Лучше одно конкретное дело, чем много красивых слов». Гуманитарный груз из Беларуси прибыл во Вьетнам

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