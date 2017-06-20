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10-летний мальчик утонул в Западной Двине: тело обнаружили на пятые сутки

20.06.2017 - 16:15

Новости Беларуси. Трагедия на Западной Двине в Полоцке произошла вечером в пятницу. 10-летний мальчик пошел на рыбалку вместе с 8-летним другом. Со слов младшего ребенка, крючок рыболовных снастей зацепился за траву, старший мальчик пошел в воду, чтобы его освободить, но поскользнулся.

Светлана Сахарова, официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области:
16 июня после обеда ребенок пошел вместе со своим другом ловить рыбу на реку Западная Двина в Полоцке. Об этом было известно матери мальчика, которая звонила по мобильному телефону сыну и уточняла его местонахождение. Женщина полагала, что дети находятся на рыбалке со взрослым мужчиной вместе с отцом друга ее ребенка. Однако на реке школьники были одни. Когда один из детей оказался в воде, его унесло течением реки, и он скрылся под водой. Второй ребенок начал звать на помощь. Его услышал рыбак, но спасти тонущего мальчика не успел. 

Как рассказали в Следственном комитете, «в ходе проводимых с 16 июня поисковых мероприятий 20 июня сотрудниками ОСВОД и органов внутренних дел возле деревни Чернещино Полоцкого района обнаружено тело мальчика».

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В Полоцке нашли тело 10-летнего мальчика, утонувшего несколько дней назад

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Фото: sk.gov.by
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Фото носит иллюстративный характер
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