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17-летний подросток тайно следил за девушкой в интернете, а потом в ее квартире случился пожар

05.10.2017 - 22:59

Новости Беларуси. Витебские эксперты завершили расследование дела в отношении молодого человека, который перехватывал личную информацию с мобильного телефона своей девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17-летний парень из Новолукомля предстанет перед судом.

Молодой человек, по данным следствия, тайно установил на мобильном телефоне своей девушки программу, которая передавала ему всю личную информацию: переписку, местонахождение, пароли к аккаунтам в социальных сетях.

Анастасия Бут, СТВ:
Совпадение или нет? Спустя некоторое время в Витебске загорелась квартира, где жила та самая девушка. Пожарно-техническая экспертиза однозначна: поджог. Его также инкриминируют молодому человеку. Какое наказание ожидает парня по обоим фактам – узнаем чуть позже.

17-летний подросток тайно следил за девушкой в интернете, а потом в ее квартире случился пожар

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