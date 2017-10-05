17-летний подросток тайно следил за девушкой в интернете, а потом в ее квартире случился пожар

Новости Беларуси. Витебские эксперты завершили расследование дела в отношении молодого человека, который перехватывал личную информацию с мобильного телефона своей девушки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17-летний парень из Новолукомля предстанет перед судом.

Молодой человек, по данным следствия, тайно установил на мобильном телефоне своей девушки программу, которая передавала ему всю личную информацию: переписку, местонахождение, пароли к аккаунтам в социальных сетях.

Анастасия Бут, СТВ:

Совпадение или нет? Спустя некоторое время в Витебске загорелась квартира, где жила та самая девушка. Пожарно-техническая экспертиза однозначна: поджог. Его также инкриминируют молодому человеку. Какое наказание ожидает парня по обоим фактам – узнаем чуть позже.