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18 марта выберут участников международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»

18.03.2017 - 14:30

Новости Беларуси. Кто поедет на «Славянский базар в Витебске»? 18 марта станут известны имена белорусских участников детского музыкального и конкурса исполнителей эстрадной песни. Самых достойных назовет профессиональное жюри, в составе которого известные артисты и композиторы.

Сейчас на сцене столичного Театра эстрады за право представлять нашу страну на одном из самых ярких и ожидаемых культурных событий грядущего лета борется десятка юных претендентов. 

Мария Магильная, претендентка на участие в XV международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017»:
Когда я выйду на сцену, я уже буду спокойна. Сейчас везде такая напряженная атмосфера, все соревнуются друг с другом. Но мне кажется, что жюри выберет сильнейшего.

Арина Пехтерева, претендентка на участие в XV международном детском музыкальном конкурсе «Витебск-2017»:
Конечно, перед конкурсом я всегда чуть-чуть волнуюсь. Но когда выхожу,

чувствую себя намного спокойнее, потому что понимаю, что сейчас надо спеть очень хорошо.

А вечером, во время финального концерта, также из 10 претендентов судейская коллегия выберет нашего представителя во взрослом конкурсе. 

Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» в 2017 году пройдет с 11 по 19 июля. 

На праздничных площадках города запланированы десятки интересных и ярких программ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 марта в Витебске выберут участников международного детского музыкального конкурса «Витебск-2017»

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