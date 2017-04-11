новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

26-летний отец за избиение годовалой дочери приговорен к двум годам химии

11.04.2017 - 18:12

Новости Беларуси. Два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. В Городке вынесен приговор в отношении 26-летнего отца, который избил свою годовалую дочь.

Синяки и кровоподтеки на теле ребенка обнаружила тетя, которая переодевала ребенка после прогулки.

Родители девочки объяснили, что ребенок упал. Родственница не поверила и позвонила в органы опеки.

Выяснилось, что молодой отец «воспитывал» дочь ремнем от дамской сумки.

Пресс-служба Витебского областного суда:
Обвиняемый, находясь по месту своего жительства, из личной неприязни, с целью причинения продолжительной боли, способом вызывающим особые психические и физические страдания потерпевшей, умышленно нанес не менее 10 ударов ремнем от дамской сумки и иным неустановленным предметом, по телу заведомо для него несовершеннолетней дочери, 2015 года рождения, которая в силу своего возраста и физического состояния не могла оказать ему активное сопротивление, в результате чего причинил потерпевшей телесные повреждения в виде многочисленных ссадин и кровоподтеков, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты трудоспособности. 

Мужчина так и не признал своей вины. Он утверждал, что всего лишь несколько раз шлепнул дочку ремешком за то, что

она поцарапала дорогой плазменный телевизор.

Многочисленные синяки и ссадины на маленьком теле отец объяснял тем, что девочка очень активная, часто падает.

На прошлой неделе общественность шокировала история, которая произошла в Могилевском районе. Сожитель матери избил 4-летнего ребенка и оставил малышку одну дома на всю ночь. Утром вернулся и обнаружил ее в бессознательном состоянии, вызвал скорую (здесь подробнее). 

Фото носит иллюстративный характер

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
Пострадавшей от избиения сожителя матери 4-летней девочке провели несколько операций. Шансы выжить у ребёнка крайне малы
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
В Могилевском районе сожитель матери избил 4-летнего ребенка: девочка находится в коме
Фото: elena_ksenofontova_official
Суд оправдал актрису Елену Ксенофонтову, обвиняемую за побои мужа
Елена Ксенофонтова. Фото: elena_ksenofontova_official
Дело о насилии в семье актрисы Елены Ксенофонтовой: «Я слишком долго молчала»
«Изнасилование», Рене Магритт, 1934 г.
#яНебоюсьСказать: просто ты не виновата
В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве
В Эстонии мужчина 5 лет держал женщину в рабстве
Происходящее попало в объектив видеокамеры, установленной над подъездом
Ударил ребенка – получил уголовное дело: подробности резонансного происшествия в Барановичах
Фото носит иллюстративный характер
Едва не убил из-за волоса в еде: подробности шокирующей истории в Бобруйске
Все новости по теме Насилие
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru