новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости онлайн

39-летняя минчанка погибла от удара молнии во время отдыха на Браславских озерах

01.08.2017 - 11:36

Новости Беларуси. 31 июля минчанка скончалась от удара молнии на берегу озера в Браславском районе.

По информации Витебского областного УМЧС, несколько семей из Минска отдыхали на берегу озера Струсто в Национальном парке «Браславские озера». Погода резко ухудшилась, и отдыхающие поспешили к палаткам. Около высокой сосны молния настигла двух женщин – разряд ударил в дерево и зацепил туристок. На одной из них загорелась одежда. Пострадавшим сразу же попытались оказать медицинскую помощь, однако спасти смогли только одну женщину. 39-летняя жительница Минска погибла на месте.

Фото: mchs.gov.by

МЧС призывает соблюдать правила осторожности во время грозы. «Во время грозы следует всегда отключать мобильные телефоны» – правила поведения при непогоде здесь.

На прошлой неделе в Клецком районе во время грозы погибла женщина – здесь подробнее.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Около 20 человек погибли от ударов молнии за прошедшие сутки в Бангладеш
В Бангладеш 20 сентября от удара молнии погибли 20 человек
В Норвегии от удара одной молнии погибли более 300 оленей
«Мы не знаем, была ли это одна или несколько молний»: подробности гибели оленей в Норвегии
В Норвегии от удара одной молнии погибли более 300 оленей
В Норвегии от удара одной молнии погибли более 300 оленей
Источник фото: instagram.com/henrikmoltke/
Удар молнии в Эмпайр-стейт-билдинг запечатлели на видео
В Германии на знаменитом рок-фестивале от удара молнии пострадал 51 человек
В Германии на знаменитом рок-фестивале от удара молнии пострадал 51 человек
Молнии в Бангладеш унесли жизни более полусотни человек
Молнии в Бангладеш унесли жизни более полусотни человек
Молния уничтожила 110 тонн спирта в Бресткой области
Молния уничтожила 110 тонн спирта в Бресткой области
Германия
Около 30 человек пострадали от удара молнии на рок-фестивале в Германии
Все новости по теме Удар молнии
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru