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4 жителя Витебска подозреваются в жестоком убийстве: на месте преступления обнаружен окровавленный табурет

14.11.2017 - 15:00

Новости Беларуси. Четверо неработающих жителей Витебска задержаны по подозрению в жестоком убийстве.

По информации УСК по Витебской области, 13 ноября утром было обнаружено тело 59-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Мужчина являлся хозяином квартиры.

На месте преступления обнаружено предполагаемое орудие преступления.

Фото: СК

Мужчина умер из-за множественных повреждений головы, туловища, конечностей.

По подозрению в преступлении задержаны три женщины и мужчина, которые были знакомыми погибшего.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Ход расследования взял под личный контроль начальник УСК по Витебской области, генерал-майор юстиции Владимир Шалухин.

Фото: СК

Продолжается расследование, проводится ряд экспертиз.

По информации МВД Беларуси, орудием преступления стал табурет.

В Глуске женщина обнаружила тело мертвого 24-летнего парня в своем дворе (подробности здесь).

Фото: СК

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