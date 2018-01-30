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5 лет и 6 месяцев: приговор священнику-сутенёру из Санкт-Петербурга оставили без изменений

30.01.2018 - 13:44

Новости Беларуси. Приговор в отношении священника из Ленинградской области обвиняемого в сутенерстве, оставлен без изменений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вердикт вынесен 30 января Витебским областным судом. Ранее наказание 5 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества ему установил районный суд.

В 2017 году священнослужитель вел переписку в интернете с двумя девушками из Витебска. Получив  их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, мужчина прибыл в Беларусь, чтобы доставить их в Россию. Но при посадке в автобус Витебск–Санкт-Петербург мужчину задержали. Оказалось, подобных эпизодов в темном деле священника немало.

5 лет и 6 месяцев: приговор священнику-сутенёру из Санкт-Петербурга оставили без изменений

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