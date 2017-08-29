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61-летний учитель физкультуры из Витебского района приговорен к 8 годам колонии усиленного режима

29.08.2017 - 17:02

Новости Беларуси. Мужчина осужден на 8 лет колонии усиленного режима. Суд вынес приговор в отношении 61-летнего учителя физкультуры одной из средних школ Витебского района.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Наталья Платоненко, официальный представитель Витебского областного суда:
Приговором суда он признан виновным в половом сношении вопреки воле потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенном повторно, с заведомо несовершеннолетней и ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Кроме того, в пользу матери в интересах несовершеннолетней потерпевшей взыскана денежная сумма в счет возмещения морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил

и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Известно, что мужчина к уголовной ответственности ранее не привлекался.

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