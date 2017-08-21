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«А вот и наш крепышок»: жительница Орши родила богатыря

21.08.2017 - 21:13

Новости Беларуси. Жительница Орши Татьяна Линкевич не ожидала, что рождение ее третьего ребенка станет событием не только в ее семье. Настоящий богатырь. Он появился на свет весом 5 кг 130 гр, а рост крепыша – 64 сантиметра. В первые минуты своей жизни стал поводом для гордости.

«Коллектив роддома не устает удивляться настоящей сенсации», – пишет региональная пресса.

Издание «Витьбичи» приводит слова заведующего детской реанимацией.

«Витьбичи»:
А вот и наш крепышок, – улыбаясь, говорит заведующий детской реанимацией Дмитрий Храмцевич и подводит к розовощекому младенцу, который сладко спит в кроватке.

Татьяна Линкевич вмес­те с супругом воспитывает дочку и сына. Девочке – четыре, мальчику – два годика. Они с нетерпением ждали братика. Правда, признается многодетная семья, пока не определись с именем для богатыря. Этот вопрос будет решен на семейном совете, когда маму и малыша отпустят домой.

На Витебщине рождаются самые настоящие богатыри.

Напомним, к прекрасному весеннему празднику в 2014-м –  в прямом смысле этого слова – подарок получила семья  Симановичей из Витебска. У них родился ребенок-богатырь – мальчик весом более 6 килограммов и ростом 61 сантиметр. По словам счастливых родителей, они знали, что младенец будет крупным, однако такого крепыша не ждали (здесь подробности). 

Медсестра отделения новорожденных Л. Шеленговская с малышом. Фото: Анастасия ТУРОК

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