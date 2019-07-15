Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»
Новости Беларуси. Разрешена главная интрига «Славянского базара». Распределены места среди исполнителей эстрадной песни, которые два дня сражались за победу во взрослом конкурсе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как стало известно, «Гран-при» международного форума уезжает в Казахстан. Его обладатель – Адильхан Макин.
Грузия и Израиль набрали одинаковое количество балов. Но, по условиям конкурса, первое место не делится. Поэтому жюри пришлось провести немало времени в жарких спорах и сделать свой выбор. Таким образом, первая премия у Грузии, второе место разделили Беларусь и Израиль, третье – у исполнителей из России и Украины.
Адильхан Макин, обладатель «Гран-при» Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2019» (Казахстан):
Три года я шел к этой победе, три года подряд я участвовал на отборочном туре у нас, в Казахстане. На третий год я попал сюда наконец-таки. Еще и под третьим номером выступал. Хорошо, что не третье место.
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Финальное шоу «Славянского базара» еще впереди. Вечером организаторы обещают грандиозный концерт и целую россыпь звездных имен: Ирина Дорофеева, Вячеслав Добрынин, Тамара Гвердцители, Надежда Кадышева, Александр Маршал, Сосо Павлиашвили, MBAND, Ольга Бузова и другие. В программе также премьера песни Софии Ротару, которую приготовили специально для «Славянского базара».
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Новости Беларуси. Грандиозный концерт и целая россыпь звездных имен. Витебск 15 июля прощается со «Славянским базаром», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
28-й фестиваль уходит в историю, оставляя в летописи творческого форума множество открытий. Разрешилась и главная интрига международного форума: стали известны результаты взрослого конкурса исполнителей эстрадной песни. Итак, гран-при уезжает в Казахстан. Сегодня вечером на гала-концерте закрытия в Летнем амфитеатре победитель выйдет на сцену.
В ожидании финального шоу и наш корреспондент Анастасия Аласания.
Молдавский музыкант Константин Москович каждый раз уезжает из Витебска с яркими эмоциями и чемоданом подарков наперевес.
Константин Москович, артист (Молдова):
Вы у меня спросили, зачем я с сумочкой. У меня целый список от супруги. Это обязательно белорусская косметика. На протяжении 21 года, сколько я сюда приезжаю, я привожу ей белорусскую косметику. Ей очень нравится, ей очень подходит, и она очень качественная и очень хорошая.
Запакуют в чемоданы заветные «лиры» лауреаты конкурса исполнителей эстрадной песни. Третье место разделили Россия и Украина, серебро – у Беларуси и Израиля, первая премия – у Грузии. Гран-при же уедет в Казахстан.
Лидер двух конкурсных дней впечатлил не только жюри, но и журналистов. Харизматичный Адильхан Макин интервью давал исключительно сидя, скрестив ноги и прижав колени к полу, по старой доброй казахской традиции демонстрируя уважение к окружающим и гостеприимство народа, который он представляет на «Славянском базаре».
Адильхан Макин о «Гран-при» на «Славянском базаре в Витебске»: «Три года я шёл к этой победе»
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Анастасия Аласания, СТВ:
Прощальные позывные «Славянского базара» прозвучат уже совсем скоро. На сцену Летнего амфитеатра сегодня выйдут Тамара Гвердцители, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, Ольга Бузова, солистка Ace of Base. Но официальное закрытие фестиваля отнюдь не означает, что праздник завершен. Впереди еще два дня концертов. Яркую рок-точку в истории 28-го международного форума поставит в среду группа «Кипелов».