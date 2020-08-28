Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»
Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент посетил предприятие «Савушкин-Орша». Это филиал большой компании «Савушкин продукт» – известного лидера белорусской молочной отрасли.
Площадка в тройке крупнейших профильных компаний СНГ. Последние 5 лет стали для производителя особенно показательными. Сегодня это группа компаний с 10 производственными площадками по всей стране. Общий объем переработки молока в день – порядка 3600 тонн и более 2300 сыворотки.
Во время разговора Президент отметил, что на такую эффективность работы должны ориентироваться и другие предприятия области. Между государственными и частными структурами не должно быть разницы: необходимо наладить слаженную работу и использовать современные технологии.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Чтобы у нас не было споров… Вот эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой. Вот тот уровень, на который мы должны выйти. Не должно быть большой разницы между Мошенским, Савчицем и Шерстневым, Исаченко и так далее.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Главное, что не только свое производство смотрит, но и те сельхозпредприятия, технологии.
Александр Лукашенко:
Кто?
Владимир Андрейченко:
Савчиц Александр.
Александр Лукашенко:
Да, Александр смотрит, и он сейчас смотрит. У него же сырьевые зоны закреплены, так же? Поэтому все. Притом его же за руку мы не водим. А там еще за руку взяли, Президент сырьевые зоны утвердил и так далее и тому подобное. Вот тут надо нам поставить их в равные условия: и «Савушкин продукт», и все эти предприятия. В равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственную поправку – я публично об этом говорю – мы будем делать на надежность и преданность государству.
Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.
Александру Лукашенко на «Савушкин-Орша» показали производственные линии предприятия
Новости Беларуси. Орша должна больше использовать своих ресурсов для развития района. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Витебскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Эта вакханалия заканчивается, надо заниматься экономикой»
Затронули во время разговора и вопрос с развитием «ОршаСырЗавода». Есть идея небольшое производство присоединить к «Савушкин-Орша». Ко всему сохранить коллектив – это порядка 80 человек, повысить зарплату рабочим и решить проблему с долгами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хорошо, мы договорились. Не затягивайте решение вопроса по 15 тоннам сырья на тот завод. Людей забирайте, молоко забирайте. Долги – половину выносим за скобки. Две с половиной он переварит – со временем, не сразу.
– Эти деньги лучше вложить в колхозы, вы же сами говорите.
Александр Лукашенко:
Вкладывай, я не против. Но только же ты у меня не возьмешь из кармана, это твои будут. Хорошо, вот решение. Вот долги, вот люди. 15 тонн, так? Так. С людьми надо поговорить. Ты согласен с таким решением? Люди сюда, зарплата на 30 % выше, 15 тонн молока, которые мы плавим там, передаем сюда – эффективность выше здесь. Людей не обидеть, поговорить с ними. Может, кто-то не захочет сюда идти.
Александр Лукашенко: они уже объединились: БТ нет, ОНТ нет – мы придём. Не придут! Успеют сбежать – их счастье
Показали главе государства производственные линии предприятия. «Савушкин-Орша» создали осенью 2019 года.
Новая высокотехнологичная производственная площадка была построена с нуля на месте устаревшего молокоперерабатывающего завода. Сегодня здесь уже выпускают несколько видов мягких сыров: фету и брынзу. А осенью специалисты начнут монтаж новых линий по производству моцареллы. Запуск планируется в начале 2021 года. А к середине 2021-го здесь будут перерабатывать до 600 тонн молока в сутки.