Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?

Новости Беларуси. Белорусский метод работы с роженицами, у которых диагностирован COVID, оказался эффективнее, чем подходы, рекомендованные ВОЗ.

Александр Лукашенко сегодня, 4 декабря, находится с рабочей поездкой в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первой точкой маршрута главы государства стал областной родильный дом. Здесь Президенту доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии.

В клинике наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. По сравнению с первой волной, подчеркнула главврач, заболевание у будущих мам протекает более сложно. Сейчас в роддоме находится 45 женщин с инфекцией. Всего в стране 600 таких пациенток, 25 из них уже стали мамами. Все дети здоровы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С детками бывают случаи? Я имею информацию, что по стране у нас новорожденные практически не болеют ковидом. А у вас как?

Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:

У нас, честно скажу, когда первый раз мы столкнулись и выявили пациентку с COVID-инфекцией, которая находилась в стационаре...

Александр Лукашенко:

Беременную?

Елена Леонович:

Да, беременную. Потом женщины родили, они были контактами первого уровня на тот момент. Мы проводили обследование. Мамы уже находились в палате с малышами, и у них была выявлена COVID-инфекция.

В той группе женщин, которые первоначально родили и находились на совместном пребывании, произошло инфицирование малыша.

Александр Лукашенко:

Это в первой волне, да?

Елена Леонович:

Да, в первом волне. Это наш опыт. Поэтому было принято решение, неглядя на то, что ВОЗ рекомендовала и говорила, что можно совместное пребывание матерей и новорожденных в палате.

Александр Лукашенко:

Вы новорожденных забирали?

Елена Леонович:

Мы забирали сразу. У нас отдельный родильный зал, имеется кювез транспортный. Ребенок сразу выкладывается в этот кювез и направляется в детское отделение.

С мамами мы проводим разъяснительную работу. Вопросов нет, все понимают.

Во время посещения роддома глава государства ознакомился с методами лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Посетил палаты интенсивной терапии и реанимации для детей. Ожидается, что после визита в медучреждение Александр Лукашенко также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.

Напомним, посещение региональных медицинских учреждений с целью ознакомления условий, в которых пациенты с COVID-19 получают лечение, Президент анонсировал на прошлой неделе, общаясь с врачами 6-й городской клинической больницы Минска.

Читайте также:

Как в Минске лечат от коронавируса и что волнует медиков? Подробности визита Александра Лукашенко в 6-ю больницу

Александр Лукашенко – медикам: молодцы, не зря же поляки говорят «мы ваших врачей заберём»

«Смертность никогда не скроешь». Александр Лукашенко высказался о статистике по коронавирусу в Беларуси