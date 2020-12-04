Александр Лукашенко с визитом в областном роддоме в Витебске. О чём он говорил с главврачом?
Новости Беларуси. Белорусский метод работы с роженицами, у которых диагностирован COVID, оказался эффективнее, чем подходы, рекомендованные ВОЗ.
Александр Лукашенко сегодня, 4 декабря, находится с рабочей поездкой в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первой точкой маршрута главы государства стал областной родильный дом. Здесь Президенту доложили о работе учреждения и специфике оказания помощи в условиях пандемии.
В клинике наблюдаются беременные женщины с коронавирусом со всей области. По сравнению с первой волной, подчеркнула главврач, заболевание у будущих мам протекает более сложно. Сейчас в роддоме находится 45 женщин с инфекцией. Всего в стране 600 таких пациенток, 25 из них уже стали мамами. Все дети здоровы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С детками бывают случаи? Я имею информацию, что по стране у нас новорожденные практически не болеют ковидом. А у вас как?
Елена Леонович, главный врач Витебского областного клинического роддома:
У нас, честно скажу, когда первый раз мы столкнулись и выявили пациентку с COVID-инфекцией, которая находилась в стационаре...
Александр Лукашенко:
Беременную?
Елена Леонович:
Да, беременную. Потом женщины родили, они были контактами первого уровня на тот момент. Мы проводили обследование. Мамы уже находились в палате с малышами, и у них была выявлена COVID-инфекция.
В той группе женщин, которые первоначально родили и находились на совместном пребывании, произошло инфицирование малыша.
Александр Лукашенко:
Это в первой волне, да?
Елена Леонович:
Да, в первом волне. Это наш опыт. Поэтому было принято решение, неглядя на то, что ВОЗ рекомендовала и говорила, что можно совместное пребывание матерей и новорожденных в палате.
Александр Лукашенко:
Вы новорожденных забирали?
Елена Леонович:
Мы забирали сразу. У нас отдельный родильный зал, имеется кювез транспортный. Ребенок сразу выкладывается в этот кювез и направляется в детское отделение.
С мамами мы проводим разъяснительную работу. Вопросов нет, все понимают.
Во время посещения роддома глава государства ознакомился с методами лечения пациентов с инфекцией COVID-19. Посетил палаты интенсивной терапии и реанимации для детей. Ожидается, что после визита в медучреждение Александр Лукашенко также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции.
Напомним, посещение региональных медицинских учреждений с целью ознакомления условий, в которых пациенты с COVID-19 получают лечение, Президент анонсировал на прошлой неделе, общаясь с врачами 6-й городской клинической больницы Минска.
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Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Витебскую область
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 декабря совершает рабочую поездку в Витебскую область. Как сообщает корреспондент БЕЛТА, глава государства планирует посетить Витебский областной клинический родильный дом, где ему доложат о деятельности данного учреждения здравоохранения и его работе в условиях COVID-19. Александр Лукашенко также примет участие в заседании областного штаба по вопросам противодействия коронавирусной инфекции в Витебской области.
Пациенткам здесь доступен полный спектр акушерской, гинекологической и неонатальной помощи. Роддом является областным перинатальным центром третьего уровня, оказывающим круглосуточно экстренную и плановую специализированную помощь, в том числе девочкам до 18 лет.
Важно, что в роддоме созданы условия для выхаживания и реабилитации детей с перинатальной патологией, в том числе недоношенных с очень низкой массой тела, врожденными пороками развития. В результате выживаемость таких новорожденных в областном роддоме составляет 100%.
В сложившейся эпидемиологической ситуации Витебский областной роддом оказывает помощь пациенткам с коронавирусной инфекцией из Витебска и области, а также беременным и гинекологическим пациенткам с признаками ОРВИ, лихорадки и другой респираторной патологией. В период первой волны с апреля по июль здесь получили помощь 114 женщин с COVID-19 и из числа контактов первого уровня, а с ноября по настоящее время – 94.