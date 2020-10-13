Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были
Новости Беларуси. Технологии переработки и хранения картофеля и в целом работа агропромышленного комплекса самого северного региона Беларуси. Глава государства посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это предприятие с самой высокой урожайностью картофеля в стране. Во всех процессах здесь используют только современные технологии. Главе государства рассказали о новых сортах картофеля, которые сейчас проходят испытания, и показали те, что уже пришлись по вкусу белорусам.
Александр Лукашенко понаблюдал за процессом уборки, пообщался с комбайнерами и механизаторами, обсудив с ними преимущества и недостатки сельхозмашин, а также работу в поле. В сезон аграрии работают практически без выходных. Глава государства похвалил их за труд и работу, которую они делают, особо отметив, что интересы страны отстаивают именно эти люди, а не те, кто о своей позиции кричит на улицах.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вообще, спасибо вам, мужики, и начальнику тоже. Молодцы. Вот я ему говорю, что погоду вам немножко привез на небольшое время. Потом, конечно, дожди пойдут.
– Мы справимся. С этим народом не справиться нельзя. Справимся.
– Если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были. А так те мордовороты ходят по Минску, а кушать-то хотят.
Александр Лукашенко: сегодня говорить – дайте ещё триллион рублей. Напечатаем давайте. Население инфляцию выдержит?
Новости Беларуси. Технологии переработки и хранения картофеля и в целом работа агропромышленного комплекса самого северного региона Беларуси. Глава государства посетил 13 октября Толочинский консервный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зашла речь об урожае. Президенту доложили, что в 2020 году закрома страны пополнят 10,3 миллиона тонн. Глава государства отметил, что хоть эта цифра несколько не дотягивает до поставленной цели, но результат «больше тонны на белоруса» несомненно хороший. Кроме того, год для отечественного сельского хозяйства прибыльный. По хорошей стоимости экспортируем то, что вырастили.
Что же до ситуации в АПК самого региона, то разделение на семь сырьевых зон и решение вопросов с задолженностями предприятий должны дать свой эффект. Президент настаивает: все указы разрабатывали с учетом пожеланий аграриев, потому сейчас рассчитывать они могут только на себя. Лишних ресурсов нет.
– Когда мы принимали решения, там все вопросы были подняты, они были поддержаны.
– По 70-ому?
– Да хоть по 380-ому. Тогда был поставлен ряд вопросов. Мы поддержали его. Это что, дополнительное еще что-то надо?
Александр Лукашенко в Толочинском районе: если бы у нас и в Минске такой народ был, мы бы самыми богатыми были
– Дополнительное, Александр Григорьевич.
– Это не обсуждается даже. Сегодня идти и говорить: дайте еще триллион рублей… Напечатаем давайте. Население инфляцию выдержит? Поэтому думайте.