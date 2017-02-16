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Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля

16.02.2017 - 09:58

Новости Беларуси. Все нюансы Декрета о социальном иждивенчестве и его применение на практике разъяснят специалисты Администрации Президента. В ближайшее время пройдут выездные приемы граждан в районных и городских исполкомах, поскольку количество подобных обращений возросло. Запись на мобильные приемы уже ведется. Они будут проходить четыре дня: 16, 17, 23 и 24 февраля.

Уже 16 февраля состоится пять таких встреч.

Жодинском горисполкоме прием проведет лично глава Администрации Президента Наталья Кочанова.

На вопросы жителей Витебска ответит помощник Президента и главный инспектор по витебской области Александр Позняк.

Также запланированы беседы в администрациях минских районов и приемной граждан администрации президента.

Детальный график можно найти здесь.

Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района.

Александр Позняк расскажет о Декрете №3 жителям Витебска 16 февраля

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