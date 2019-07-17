Alekseev о «Славянском базаре в Витебске»: «Белорусская публика невероятно радушна»
Новости Беларуси. Витебск прощается, а вернее говорит «до свидания» «Славянскому базару». Эти фестивальные дни объединили более 5 тысяч иностранных гостей, для которых, к слову, действовал безвизовый режим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько километров фудкортов, выставки, спектакли, перфомансы и, конечно, концерты. На сцену Летнего амфитеатра выходили представители 42 стран – максимальная концентрация творчества и эмоций.
Какие подарки звёзды увозят с собой со «Славянского базара»? Самые яркие впечатления последнего дня фестиваля
Alekseev, певец (Украина):
Белорусская публика невероятно радушна, всегда очень тепло встречает. То, как меня вчера встретили, как пели мои песни и уже известные хиты, для меня это была огромнейшая радость, победа. Огромное спасибо Витебску! Как всегда, здесь мне очень комфортно и уютно.
Артисты не только восхищались «Славянским базаром», но и демонстрировали свои костюмы. Ирина Билык и Александр Солодуха впервые «выгуляли» в фестивальном Витебске наряды, которые специально сшили к музыкальному форуму.
Александр Солодуха, заслуженный артист (Беларусь):
Я пел на первом фестивале здесь 27 лет назад, мне было 33. Длинные волосы, лента, первое исполнение песни «Здравствуй, чужая милая».
Ирина Билык, народная артистка (Украина):
Эти три дня я стремилась в Витебск, потому что здесь будет отдых – отдых души и тела. Красивая музыка давала возможность действительно отдыхать душой. Беларусь очень люблю за то, что всегда встречаю друзей.
28-й «Славянский базар» уходит в историю. Витебск прощается с фестивалем, и в городе особенно сильно чувствуются нотки грусти. Впрочем, еще два дня идут концерты, выставки и театральные постановки. Яркую рок-точку сегодня, 17 июля, в программе фестиваля поставит Валерий Кипелов.
«Даже папа плакал»: Ксения Галецкая о победе на «Славянском базаре»
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победительница детского песенного конкурса на «Славянском базаре-2019» – Ксения Галецкая.
Ксения Галецкая выступила на главной фестивальной сцене со звездами белорусской и российской эстрады. Белоруска покорила детский музыкальный конкурс «Витебск-2019» и стала обладательницей Гран-при и «Золотой лиры».
Что происходило с тобой, когда ты узнала, что стала победительницей?
Ксения Галецкая, победительница детского песенного конкурса на «Славянском базаре-2019»:
Это, наверное, был первый случай, когда я не контролировала свои действия. Я уже понимала, что осталась только я, уже первое место назвали, дипломы всем дали, и осталась только я. Думаю: «Так, Ксюша, если ты вдруг возьмешь Гран-при, то – не кричать. Потому что через номер – петь». И когда меня объявили, я так закричала! У меня голос немного осип, но потом все было нормально. И вообще – было столько радости! Были одновременно и слезы, и смеялась я. Очень классно! Мама, конечно, рада была. Вся семья плакала, даже папа плакал.
Кто за тебя болел?
Ксения Галецкая:
В первую очередь, самая главная моя группа поддержки – моя семья: мои братья, сестра, мама, папа. И, конечно же, продюсерский центр «Спамаш». Они меня готовили, настраивали. И мы вместе шли к этой победе, и получилось у нас!
Как ты готовилась к конкурсу?
Ксения Галецкая:
Подготовка была действительно очень активная, очень серьезная. Мы готовились почти каждый день с марта месяца. Как узнали, что я буду представлять Беларусь на детском «Славянском базаре», и через день у нас началась подготовка. Мы ставили хореографию, музыкальные занятия, писали песни. Это были примерка костюмов, съемки, интервью. И вот это все помогло мне победить.
Как ты справляешься с волнением перед выходом на сцену?
Ксения Галецкая:
За сценой, конечно же, было волнение. Потому что я понимала ответственность. Я уже была не просто Ксюша Галецкая, город Минск, а Ксения Галецкая - Беларусь. И поэтому я понимала, какая это ответственность. Обычно, когда я выхожу на сцену, я уже ни о чем не думаю: «О, сейчас я спою!». А во второй день вышла и думаю: «Так, Ксюша, надо спеть хорошо». Только когда музыка уже началась, я думала только о песне.
Петь – это мечта с детства?
Ксения Галецкая:
С первого класса мама решила меня отвести на вокал. Мне это не то чтобы «не, не хочу». Просто прикольно. А потом, когда начались первые победы, первые успехи, я уже начала понимать, как это круто. Как у меня начал голос развиваться в вокальном плане, мне это стало еще больше нравиться. Я уже сама каждый день рвалась: «Скорее бы занятие!». Вот так это было.
Чувствуешь ли ты симптомы «звездной болезни»?
Ксения Галецкая:
Вроде бы нет. И не будет. Я просто понимаю, что надо двигаться дальше, надо работать дальше, чтобы были новые победы, новые успехи. И говорить, что «всё, я победила – значит, я совершенство»? Совершенству нет предела. Поэтому надо идти дальше, тренироваться. Как обычно, петь, ходить на конкурсы, фестивали, выступать.
В каких конкурсах ты планируешь выступать?
Ксения Галецкая:
Хотелось бы попробовать на Евровидении детском. Но посмотрим.
Кем ты мечтаешь стать во взрослой жизни?
Ксения Галецкая:
Конечно, я хочу реализовать свою профессию, чтобы она была связана с музыкой обязательно. Хочу стать артисткой. Надо еще подрасти до такого уровня, потому что артист – это человек, который много выступает, дает концерты сольные, кто может сниматься в кино, в рекламах. Я хочу, чтобы моя жизнь обязательно связалась с этим.