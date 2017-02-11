новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его

11.02.2017 - 15:51

Новости Беларуси. Комплексная проверка боеготовности армии продолжается в Беларуси. Непростая миссия на зимнем экзамене войск выдалась у сил специальных операций.

Так, парашютно-десантному батальону из витебского соединения предстояло найти командный пункт незаконного вооруженного формирования.

Сложность операции заключалась в том, что действовать необходимо было ночью. Преодолев расстояние в 100 километров, голубым беретам удалось обнаружить и уничтожить ключевой объект управления условного противника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его
Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его
Фото. Батальон витебского соединения ночью прошел 100 километров до вражеского командного пункта и ликвидировал его

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Ми-8 на проспекте Победителей: видео с места событий
Ми-8 на проспекте Победителей: видео с места событий
Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?
Зачем в центре Минска совершал посадку Ми-8?
В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов
В рамках проверки боевой готовности Вооружённых Сил в Беларуси впервые формируется главное управление подготовки резервов
Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запаса
Комплексная проверка Вооруженных Сил Беларуси: в стране начался призыв военнослужащих запаса
Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отмечает 15-летие
Главное оперативное управление Генштаба Вооруженных Сил Беларуси отмечает 15-летие
Военная техника
Теракты и безопасность: почему Европа усиливает контроль лишь после ЧП и как в этом направлении работает Беларусь
Пройти школу самостоятельности: завершилась присяга 10 декабря
Пройти школу самостоятельности: завершилась присяга 10 декабря
Министр обороны о новобранцах: у них будет на раскачку где-то полгода
Министр обороны о новобранцах: у них будет на раскачку где-то полгода
Все новости по теме Вооруженные силы Республики Беларусь
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru