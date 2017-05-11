«Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций»: в Витебске открылось новое производство торгового оборудования

Новости Беларуси. В эти минуты в Витебске открывается большой инвестиционный форум. В нем участвуют бизнесмены из Чехии, Литвы, Польши, Украины, России и Китая. Официальным началом стало открытие нового производства торгового оборудования. Проект реализовали с использованием украинского и польского капитала. На новом предприятии появились десятки рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богдан Лукасик, инвестор (Польша):

Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций, чтобы покрыть потребности наших клиентов в России, Казахстане и Беларуси.

На два дня Витебск станет бизнес-площадкой для дискуссий: инвесторы обсудят вопросы развития предпринимательства, а также познакомятся с производственным потенциалом региона.