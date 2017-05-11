новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций»: в Витебске открылось новое производство торгового оборудования

11.05.2017 - 10:46

Новости Беларуси. В эти минуты в Витебске открывается большой инвестиционный форум. В нем участвуют бизнесмены из Чехии, Литвы, Польши, Украины, России и Китая. Официальным началом стало открытие нового производства торгового оборудования. Проект реализовали с использованием украинского и польского капитала. На новом предприятии появились десятки рабочих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Богдан Лукасик, инвестор (Польша):
Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций, чтобы покрыть потребности наших клиентов в России, Казахстане и Беларуси.

На два дня Витебск станет бизнес-площадкой для дискуссий: инвесторы обсудят вопросы развития предпринимательства, а также познакомятся с производственным потенциалом региона.

«Беларусь – самая лучшая страна для нашей компании для инвестиций»: в Витебске открылось новое производство торгового оборудования

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Экономический потенциал Беларуси впервые презентовали в Португалии
Ток-шоу «Такова судьба» на СТВ
Почему иностранцы хотят жить именно в Беларуси?
Белорусско-cловацкий бизнес-форум
Белорусско-cловацкий бизнес-форум проходит 3 июня в Минске
Все новости по теме Иностранный бизнес в Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru