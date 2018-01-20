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Безработный мужчина и его сожительница напали на таксиста в Витебском районе

20.01.2018 - 15:35

Новости Беларуси. Вечером 19 января в Витебском районе два пассажира потребовали у таксиста деньги. Водитель вышел на работу только второй день.

По информации УВД Витебского облисполкома, таксист подобрал попутчиков у железнодорожного вокзала. Пассажиры попросили доставить их в деревню Верховье. По прибытии в точку назначения клиент захотел отобрать выручку и напал на водителя с ножом. Водителю было нанесено несколько ударов в районе шеи и предплечья. 

Пострадавший чудом сумел выбраться из автомобиля. Молодые люди скрылась на его машине. 

Фото: Витебский межрайонный отдел ГКСЭ

Таксист написал заявление в милицию. Также он рассказал о случившемся коллегам. Найти угнанный автомобиль помог человек, оказавший помощь раненому таксисту. Автомобиль такси заглох неподалёку от д. Трегубцы. В канаве неподалёку прятались подозреваемые.

Злоумышленников поймали и передали милиционерам. Во время поисков подозреваемых был объявлен план «Перехват» в Витебске и шести ближних районах. Задержанными являются безработный 26-летний мужчина и его 23-летняя сожительница в декретном отпуске.

Осенью прошлого года в Минске пьяный мужчина требовал деньги у таксиста.

У нападавшего был нож – подробности здесь.

Фото: Витебский межрайонный отдел ГКСЭ

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