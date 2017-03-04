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Благодаря прямой линии в Лиозненском районе решили вопрос с восстановлением пандуса в одном из многоквартирных домов

04.03.2017 - 15:35

Новости Беларуси. Прямые телефонные линии сегодня, как и каждую субботу, прошли во всех регионах Беларуси. На связь с жителями вышли представители местной власти. Не молчал телефон и в Лиозненском райисполкоме.

В этот раз  обращения  носили сугубо личный характер. Вопрос жильцов пятиэтажки на улице Школьной решили очень быстро.

В доме проживает семья инвалидов, поэтому неравнодушные к чужой беде соседи обратились на «прямую линию» с просьбой восстановить пандус.

Установленная «спустя рукава» конструкция, с годами пришла в негодность.

Галина Дагович, житель Лиозно:
В нашем подъезде проживаем семья из трех человек, они все инвалиды. И все для того, чтобы ходить, они нуждаются и в поручнях, и в пандусах. Поэтому я знаю, что обратились за помощью о том, чтобы сделать их. И это было выполнено. Людям и легче подняться, и есть за что подержаться, когда заходят в подъезд.

Отмечу, что за 2016 год  в Лиозненский райисполком обратились полторы сотни человек.

От субботы к субботе звонков становится меньше, судя по этому, ровно как проблем в регионе, сообщили в программе Новости "24 часа" на СТВ.

Благодаря прямой линии в Лиозненском районе решили вопрос с восстановлением пандуса в одном из многоквартирных домов

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