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Более 50 потерпевших. СК раскрыл подробности серии изнасилований в Полоцком районе

07.02.2018 - 18:19

Новости Беларуси. Около полусотни потерпевших от рук насильников. Следственный комитет раскрыл подробности серии изнасилований и убийства в Полоцком районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По делу проходит четверо обвиняемых. С жертвами они знакомились в интернете или на улице, встречались и угощали напитками с подмешанными в них психотропами. Бесчувственных жертв отвозили в укромное место, где  насиловали, зачастую еще и грабили. В поле зрения правоохранителей злоумышленники попали после трагической гибели одной из жертв. Тело без вести пропавшей несовершеннолетней девушки нашли в карьере, где когда-то работал один из обвиняемых.      

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь: 
В 2012 году они познакомились с очередной жертвой. Злоумышленники попытались скрыть следы преступления: вывезли тело девушки и закопали ее в карьере в Полоцком районе. В ходе дальнейшей работы следствия было установлено порядка 50 потерпевших, в уголовном деле – 46 эпизодов преступной деятельности. В настоящее время в уголовном деле присутствуют 4 фигуранта. Им предъявлены обвинения это и убийство, и изнасилование, и насильственные действия сексуального характера, и похищение человека, и разбой.     

Во время следственных действий все фигуранты дела вели себя по-разному: отрицали свою причастность, забывали важные детали, меняли показания. Материалы уголовного дела уже переданы прокурору для направления в суд.

Более 50 потерпевших. СК раскрыл подробности серии изнасилований в Полоцком районе

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