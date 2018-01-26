Четверо безработных подозреваются в жестоком убийстве 43-летней женщины в Витебске

Новости Беларуси. 24 января в Витебске обнаружили тело убитой 43-летней женщины.

Как сообщает УСК по Витебской области, на теле погибшей обнаружены многожественные травмы туловища, рук и ног. Несколько ударов нанесено тупым твёрдым предметом.

В преступлении правоохранительные органы подозревают четверых человек. Задержаны 41-летний владелец квартиры и его 32-летний знакомый. Перед случившимся они употребляли спиртные напитки вместе с погибшей. Также задержаны 42-летний и 39-летний мужчины. Их проверяют на причастность к совершению преступления.

Фото: УСК по Витебской области

Все задержанные – безработные. Мужчины были несколько раз судимы за корыстные имущественные преступления.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Во время изучения места преступления для экспертиз изъяты осколки стекла, одежда и другие вещественные доказательства.

Погибшая находилась в нетрезвом состоянии. Главной причиной смерти стала тяжелая открытая черепно-мозговая травма.

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