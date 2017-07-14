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Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии «Славянского базара»

14.07.2017 - 00:31

Новости Беларуси. Церемонию открытия «Славянского базара» посетили и участники XIX Всемирного конгресса русской прессы, который в эти дни принимает наша страна.

Журналисты не скрывают вопросов и с удовольствием делятся впечатлениями, говорят: вчерашний разговор получился продуктивным, а сегодняшний праздник усилил эмоции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ефим Пивовар, участник Всемирного конгресса русской прессы (Россия):
Очень много вопросов было поставлено для будущей деятельности русскоязычной прессы в мире, для реализации той самой мягкой силы, о окоторой все говорят, как это сделать. Ну и, конечно, речь шла об ответственности журналистов перед обществом.

Марк Горин, участник Всемирного конгресса русской прессы (Израиль):
Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые. Хочется праздник, я надеюсь, что это ощущение придёт.

Далеко не первый раз в Беларуси, но на этом мероприятии впервые: участники Всемирного конгресса русской прессы на открытии "Славянского базара"

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Фото: president.gov.by
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